Claudia Sheinbaum y huaraches de Adidas. Foto: Reuters / Adidas

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que el caso del modelo de calzado de Adidas, inspirado en huaraches oaxaqueños, constituye una apropiación cultural indebida. Durante su conferencia Mañanera del Pueblo, señaló que el Gobierno federal revisa la vía legal para apoyar a las comunidades originarias y garantizar el respeto a sus derechos.

De acuerdo con la mandataria, empresas internacionales han utilizado diseños de pueblos indígenas sin autorización ni compensación. Adelantó que su administración trabaja en una ley para proteger de forma más sólida la propiedad intelectual colectiva de estas comunidades.

Acusación por plagio de huaraches de Yalalag

Marina Núñez, funcionaria de la Secretaría de Cultura, detalló que el modelo de Adidas y de un diseñador de origen estadounidense tomó como base huaraches tradicionales del pueblo de Yalalag, en Oaxaca.

Explicó que la marca ya estableció contacto con el Gobierno del estado y que se iniciarán conversaciones para abordar el caso. El proceso contará con el apoyo del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), conforme a la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural.

Agregó que el Gobierno de México sostiene primeramente un diálogo para que el artesano pueda comercializar con las marcas dado los alcances sustanciales que tienen y así el beneficio también sea para ellos.

Recordó, a su vez, que desde la Secretaría de Cultura se inició hace cuatro o cinco años un movimiento llamado Original, que surgió a raíz de un plagio. Desde entonces, se empezó a tomar conciencia desde las comunidades artesanales que eso estaba mal.

Diálogo y posible resarcimiento

Las autoridades federales señalaron que las conversaciones con Adidas buscarán un resarcimiento para el pueblo afectado, ya que el diseño se considera propiedad intelectual colectiva.

El Gobierno precisó que el objetivo es que se cumpla con la ley y que se respete el patrimonio cultural. En caso de que el diálogo no prospere, se recurrirá a acciones legales.

Protección a pueblos originarios

Sheinbaum reiteró que se trata de una defensa de los derechos de las comunidades indígenas, cuyas creaciones forman parte del acervo cultural del país.

En este contexto, recordó que se trabaja en un marco jurídico que evite la usurpación de ideas y diseños de pueblos originarios. Dicho marco contemplaría medidas más estrictas para prevenir la apropiación cultural por parte de empresas nacionales y extranjeras.

Fortalecimiento de la ley

Sheinbaum agregó que se está viendo el fortalecimiento de la ley para que queden claras las sanciones y todo lo que está protegido, dado que muchas veces está relacionado con arqueología, pero en la actualidad también debe estar relacionado con la creatividad y creación de hoy.