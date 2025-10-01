Tras expropiación de terrenos, Sheinbaum acusa a “Alito” de lavado y corrupción

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum y “Alito” Moreno. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, adquirió terrenos en Campeche con dinero proveniente de lavado y corrupción. Explicó que por ello se aplicó la extinción de dominio, mecanismo que busca recuperar bienes ligados a recursos ilícitos.

El Gobierno de Campeche anunció la expropiación de 8 hectáreas en el fraccionamiento Miramar, donde se construirá la Universidad Rosario Castellanos. Los predios pertenecían a la madre de Moreno, a su arquitecto y a otros dos particulares.

Expropiación de terrenos vinculados a “Alito” Moreno

Las primeras expropiaciones bajo la nueva Ley de Expropiación y Limitaciones al Derecho de Propiedad fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado. La normativa, aprobada en septiembre de 2025, permite retirar terrenos a particulares cuando exista utilidad pública, como la edificación de escuelas, hospitales o calles.

Sheinbaum subrayó que la extinción de dominio debe aplicarse en casos de lavado de dinero y corrupción, y adelantó que enviará al Congreso una iniciativa para reforzar su regulación.

Sheinbaum: “El fuero y la impunidad son del pasado”

La mandataria federal señaló que los bienes de Moreno forman parte de un esquema de enriquecimiento ilícito. “Alito adquirió propiedades con dinero mal habido”, declaró, en referencia al dirigente priista, quien ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por su patrimonio.

De acuerdo con el Gobierno estatal, la universidad que se construirá en los terrenos expropiados beneficiará a miles de jóvenes de Campeche, lo que refuerza el argumento de utilidad pública.

Debate político en torno al PRI y la expropiación

La decisión abre un nuevo frente político entre el PRI y la administración de Sheinbaum, quien insiste en acabar con los privilegios de impunidad de líderes partidistas. Se espera que la medida genere debate en el Congreso, donde la presidenta busca consolidar reformas para combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas.