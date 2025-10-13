Sheinbaum anuncia 8 medidas tras las lluvias en 5 estados

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @Claudiashein

Continúa la atención a las afectaciones que han dejado las lluvias torrenciales de los últimos días en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum, a la vez que presentó las 8 medidas que se han implementado en dichos estados.

De acuerdo con la última actualización del Gobierno de México, el saldo se incrementó a 47 personas fallecidas, en cuatro estados, y 58 personas no localizadas.

Asimismo, acotó que este domingo volvió a reunirse el Comité Nacional de Emergencia para evaluar los avances, mientras que, al igual que lo hizo el sábado, realiza conferencias a distancia con los gobernadores de las cinco entidades.

¿Cuáles son las medidas que implementó Sheinbaum tras las lluvias?

A través de un video en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre su visita a Puebla, Veracruz e Hidalgo, este domingo, así como los ocho puntos de atención a la emergencia suscitada por las lluvias torrenciales registradas el pasado jueves:

Activación del Plan DN-III-E y Plan Marina : desde el jueves, ambos operan en los cinco estados.

: desde el jueves, ambos operan en los cinco estados. Instalación del Comité de Emergencias en sesión permanente : reuniones diarias con secretarías y gobernadores.

: reuniones diarias con secretarías y gobernadores. Despliegue de fuerzas federales y maquinaria : en tierra, más de 6 mil elementos de la Defensa Nacional y 3 mil de la Marina, así como 250 equipos de maquinaria de las Fuerzas Armadas y la SICT.

: en tierra, más de 6 mil elementos de la Defensa Nacional y 3 mil de la Marina, así como 250 equipos de maquinaria de las Fuerzas Armadas y la SICT. Rehabilitación de carreteras y caminos rurales : 103 carreteras federales reparadas de las 108 afectadas.

: 103 carreteras federales reparadas de las 108 afectadas. Puentes aéreos : para trasladar enfermos y lesionados a hospitales, así como para llevar suministros a comunidades incomunicadas.

: para trasladar enfermos y lesionados a hospitales, así como para llevar suministros a comunidades incomunicadas. Atención humanitaria inmediata : distribución de agua potable y alimentos, así como la instalación de refugios temporales.

: distribución de agua potable y alimentos, así como la instalación de refugios temporales. Inicio del censo a damnificados : en cuanto baje la emergencia, se levantará un censo para la distribución de apoyos económicos y materiales a familias afectadas.

: en cuanto baje la emergencia, se levantará un censo para la distribución de apoyos económicos y materiales a familias afectadas. Compromiso presidencial: Sheinbaum se comprometió a que no quedará nadie desamparado.

Reportan avances en los estados afectados

Por otra parte, el Gobierno de México informó este domingo sobre los avances que se registran en los cinco estados afectados por la baja presión en el Golfo de México, que dejó lluvias torrenciales desde el jueves pasado.

A través de un comunicado, con corte a las 14:00 horas, acotó que ya son 47 los fallecidos a causa de las condiciones climatológicas, en cuatro estados, pues no se reportan decesos en San Luis Potosí, así como 58 personas no localizadas:

Hidalgo: Fallecidos: 12 No localizados: 15 Municipios afectados: 38 Viviendas afectadas: mil 217 Servicio CFE restablecido al 70.41%

Puebla: Fallecidos: 16 No localizados: 17 Municipios afectados: 22 Viviendas afectadas: 16 mil Servicio CFE restablecido al 80.7%

Querétaro: Fallecidos: 1 No localizados: 0 Municipios afectados: 8 Viviendas afectadas: 150 Servicio CFE restablecido al 100%

San Luis Potosí: Fallecidos: 0 No localizados:0 Municipios afectados: 12 Viviendas afectadas: mil 559 Servicio CFE restablecido al 100%

Veracruz: Fallecidos: 18 No localizados: 6 Municipios afectados: 70 Viviendas afectadas: 29 mil 267 Servicio CFE restablecido al 70.41%



En tanto que también se destacó que este domingo se intensificaron las labores de limpieza, desazolve e higienización de calles, viviendas, escuelas y espacios públicos, como parte de los avances para iniciar con el levantamiento de daños y el censo de familias damnificadas.