La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes desde Palacio Nacional el Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las lluvias, que contempla la entrega directa de 20 mil pesos a las familias damnificadas en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo, como primer apoyo del Gobierno de México frente a la emergencia.

“El primer apoyo de 20 mil pesos a todos los hogares, a todas las familias damnificadas. Hasta ahora son poco más de 75 mil familias censadas que van a recibir este apoyo y todavía falta una parte, principalmente en Hidalgo, probablemente en todos los estados, principalmente en Puebla, Veracruz e Hidalgo”, explicó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

De acuerdo con el calendario oficial, la entrega de apoyos se realizará de la siguiente manera:

22 al 29 de octubre en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí

en Mientras que en Hidalgo se llevará a cabo del 25 de octubre al 5 de noviembre

Además, la mandataria adelantó que, en una segunda etapa, la Secretaría de Bienestar otorgará los siguientes apoyos:

25 mil pesos para afectaciones medias en vivienda

45 mil pesos para afectación mayor

70 mil pesos por pérdida total de vivienda

Los locales comerciales recibirán 50 mil pesos , y las actividades de campo y ganadería , entre 50 mil y 100 mil pesos

recibirán , y las actividades de , entre También se apoyará con 350 pesos por útiles escolares a las familias con estudiantes afectados

“No hay elementos, no hay soldados, no hay marinos, no hay guardias nacionales como en México; su entrega, su patriotismo, pero sobre todo su amor por la gente. El trabajo que están realizando es algo extraordinario, emotivo”, expresó Sheinbaum al agradecer el esfuerzo de la SEDENA, Marina y la Guardia Nacional en las zonas afectadas.

70 mil 445 viviendas censadas

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que hasta el momento 70 mil 445 viviendas han sido censadas en los cinco estados, con presencia en 100 municipios.

“Llevamos hasta el momento 70 mil 445 viviendas de los cinco estados”, detalló Montiel.

Avanza restablecimiento de energía y comunicación

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un 98.7% de restablecimiento del servicio eléctrico en las entidades afectadas.

“Al corte de las 23 horas del día de ayer llevamos un 98.7% de restablecimiento en los usuarios afectados; en 24 horas logramos restablecer 8,198 usuarios”, indicó Emilia Calleja Alor, directora de la CFE.

El secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, informó que de las 288 localidades incomunicadas, 119 permanecen aisladas, mientras que 169 ya fueron reconectadas.

Más de 13 mil elementos desplegados en apoyo

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, señaló que permanecen 8 mil 569 elementos desplegados en los estados afectados, y aseguró que la estrategia de seguridad nacional no se ha visto comprometida.

“No se está afectando ninguna de las tareas que realiza el personal militar… el resto de las entidades, principalmente hablo del apoyo que se da a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, apuntó Trevilla.

Asimismo, la Secretaría de Marina mantiene un operativo con 4 mil 819 elementos que han participado en la entrega de 22 mil 338 despensas en Veracruz, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo.