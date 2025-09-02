Sheinbaum anuncia gira exprés por los 32 estados para rendir cuentas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de este viernes emprenderá una gira nacional con la que planea visitar los 32 estados del país en un lapso de poco más de tres semanas.

El objetivo, explicó, es acercar su rendición de cuentas a la población y presentar de manera directa los avances de su gobierno en cada entidad.

Una gira exprés por todo México

La mandataria adelantó que recorrerá tres estados por día, acompañada de los gobernadores locales, para detallar los logros y retos en cada región. “Haremos un informe particular de la entidad, informaremos a la gente junto con los gobernadores y gobernadoras”, señaló durante su conferencia matutina de este 2 de septiembre.

Programas sociales y proyectos en agenda

Sheinbaum precisó que los encuentros servirán para explicar la operación de los Programas de Bienestar, así como las obras públicas en marcha y los proyectos próximos a iniciarse. La dinámica busca fortalecer la comunicación directa con la ciudadanía.

Primer Informe de Gobierno

El anuncio se da un día después de la presentación de su Primer Informe de Gobierno, donde hizo un balance de los 11 meses de su administración y aseguró que el país avanza con rumbo positivo: “vamos bien y vamos a ir mejor”, afirmó.

Con esta gira, la presidenta busca extender ese mensaje a nivel local y dejar registro puntual de las acciones de su gobierno en cada estado.