Foto: Presidencia de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este sábado en Acolman, Estado de México, el banderazo de salida a los primeros trenes de repavimentación que modernizarán la red federal de carreteras.

En el evento estuvo acompañada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, entre otros funcionarios del estado, quienes resaltaron que se trata de un programa inédito en el país.

Nuevos trenes de repavimentación. Acolman, Estado de México https://t.co/CZTUSez1P1 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 30, 2025

¿En qué consiste el programa?

De acuerdo con Esteva Medina, los primeros 10 trenes de repavimentación están integrados por 152 máquinas de alta especialización, entre ellas:

22 fresadoras

28 petrolizadoras

30 rodillos metálicos

30 compactadores neumáticos

30 pavimentadoras

6 recuperadoras de base

6 rodillos de pata de cabra

Los equipos permiten no solo reparar la carpeta asfáltica, sino también reforzar las capas inferiores de las carreteras, lo que garantiza mayor durabilidad y menores costos.

Los primeros trabajos iniciaron en el tramo Texcoco–Ecatepec y en la vía Texcoco–Los Reyes. Las labores se realizan en horario nocturno para reducir afectaciones al tránsito.

Inversión histórica en carreteras

El secretario detalló que en 2024 se invirtieron 15 mil 470 millones de pesos en la red federal, con un avance del 85% en la repavimentación de 4,000 km. Para 2025, la inversión proyectada asciende a 17 mil millones de pesos, con la generación de 37,000 empleos.

La meta es que cada estado del país cuente con al menos un tren de repavimentación en operación hacia finales de 2025.

https://twitter.com/Claudiashein/status/1961863495995076934

“Obras con honestidad, austeridad e innovación”: Sheinbaum

Durante su discurso, la presidenta Sheinbaum aseguró que el programa busca rehabilitar al 100% las carreteras federales del país con un modelo distinto al de administraciones pasadas.

“Estamos recuperando las capacidades del gobierno, reduciendo costos, aplicando innovación tecnológica y, sobre todo, trabajando por la gente. No se trata solo de tapar baches, sino de rehabilitaciones profundas para que las carreteras duren más tiempo”, afirmó.

Sheinbaum destacó que, de acuerdo con encuestas, el arreglo de caminos y carreteras es una de las principales demandas de la población, incluso por encima de temas como la seguridad en algunas regiones.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez reconoció el apoyo de la Federación para el oriente del Estado de México y recordó que las obras de movilidad se complementan con inversiones en salud y educación.