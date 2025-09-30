Sheinbaum anuncia programa de atención mental tras ataque en la UNAM

| 11:54 | Agustín Velasco | Uno TV
Sheinbaum anunció un programa de salud mental para jóvenes y monitoreo de redes tras cierres en escuelas de la UNAM.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes un programa nacional de apoyo en salud mental para jóvenes, además de un sistema de seguimiento a fenómenos en redes sociales, como parte de las medidas para prevenir hechos como el ataque ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que su gobierno pondrá en marcha un plan integral en todo el país, cuyo objetivo es abrir espacios seguros donde las y los estudiantes puedan denunciar y hablar con confianza sobre problemas que enfrenten en lo personal, lo colectivo y lo relacionado con redes sociales.

“Una propuesta que vamos a presentar para todo el país, que las y los jóvenes puedan acercarse a espacios seguros (…) y también asuntos relacionados con redes sociales y grupos que se están generando a partir de ciertos fenómenos”, dijo la mandataria.

Contacto con la UNAM tras los hechos de violencia

La presidenta indicó que la Secretaría de Gobernación y el gabinete de seguridad mantienen comunicación con la UNAM para apoyar en las investigaciones sobre el ataque perpetrado por un alumno, aunque aclaró que hasta el momento no ha conversado directamente con el rector Leonardo Lomelí.

“Ha estado la secretaria de Gobernación en contacto con él y el gabinete de seguridad apoyando en lo que requiere la UNAM, en términos de investigaciones”, explicó.

Sheinbaum agregó que tras los hechos, algunos planteles universitarios cerraron sus puertas por decisión de las autoridades, mientras que en otros fueron los propios estudiantes quienes realizaron paros y movilizaciones para exigir mayor seguridad y medidas de prevención.

