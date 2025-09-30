GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes un programa nacional de apoyo en salud mental para jóvenes, además de un sistema de seguimiento a fenómenos en redes sociales, como parte de las medidas para prevenir hechos como el ataque ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que su gobierno pondrá en marcha un plan integral en todo el país, cuyo objetivo es abrir espacios seguros donde las y los estudiantes puedan denunciar y hablar con confianza sobre problemas que enfrenten en lo personal, lo colectivo y lo relacionado con redes sociales.

“Una propuesta que vamos a presentar para todo el país, que las y los jóvenes puedan acercarse a espacios seguros (…) y también asuntos relacionados con redes sociales y grupos que se están generando a partir de ciertos fenómenos”, dijo la mandataria. [TE PODRÍA INTERESAR: Difunden correo con amenaza a la Facultad de Química de la UNAM]

La presidenta indicó que la Secretaría de Gobernación y el gabinete de seguridad mantienen comunicación con la UNAM para apoyar en las investigaciones sobre el ataque perpetrado por un alumno, aunque aclaró que hasta el momento no ha conversado directamente con el rector Leonardo Lomelí.

“Ha estado la secretaria de Gobernación en contacto con él y el gabinete de seguridad apoyando en lo que requiere la UNAM, en términos de investigaciones”, explicó.

Sheinbaum agregó que tras los hechos, algunos planteles universitarios cerraron sus puertas por decisión de las autoridades, mientras que en otros fueron los propios estudiantes quienes realizaron paros y movilizaciones para exigir mayor seguridad y medidas de prevención.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]