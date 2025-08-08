GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de forma contundente cualquier posibilidad de que militares de Estados Unidos operen en territorio mexicano, tras la revelación de una orden ejecutiva secreta firmada por Donald Trump que autoriza el uso de fuerza militar contra cárteles en México y Venezuela.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares”

Durante su conferencia mañanera de este 8 de agosto de 2025, Sheinbaum respondió a la publicación del New York Times, donde se reporta que la orden permite al Pentágono realizar ataques militares contra organizaciones que el Gobierno estadounidense considera terroristas, incluidas varias que operan en México.

La mandataria aseguró que, aunque su Gobierno fue informado de la existencia de dicha orden ejecutiva, no existe ninguna autorización ni acuerdo para el ingreso de fuerzas militares extranjeras:

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares, cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado”, subrayó.

Recordado que las agencias estadounidenses que tienen presencia en México están reguladas.

“No es parte de ningún acuerdo, siempre hemos dicho que no”

Sheinbaum afirmó que en cada llamada y contacto diplomático con autoridades de Washington se ha dejado claro que México no permitirá la presencia de fuerzas armadas extranjeras:

“Lo hemos manifestado en todas las llamadas: qué está y qué no está permitido. Ni es parte de ningún acuerdo ni mucho menos. Cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no”.

La presidenta también aclaró que su administración fue informada previamente sobre la orden, pero que se les garantizó que no implicaba el ingreso de militares al país.

Autoriza Trump ataques militares contra cárteles de México y Venezuela: NYT

El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva que autoriza al Pentágono a usar fuerza militar contra cárteles de la droga en México y Venezuela, de acuerdo con fuentes citadas por The New York Times. La orden permite realizar operaciones militares directas fuera del país, tanto en el mar como en territorio extranjero.

La medida representa un cambio drástico en la estrategia antidrogas estadounidense, al trasladar tareas que tradicionalmente han estado en manos de agencias policiales a las Fuerzas Armadas. Esta acción se basa en la decisión previa del gobierno de Trump de designar a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.

Entre los grupos mencionados están:

Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación

La Familia Michoacana

El Tren de Aragua

La MS-13

Cártel de los Soles

Aumenta vigilancia y operaciones encubiertas

Bajo esta política, Estados Unidos ha incrementado el número de vuelos de reconocimiento militar en la frontera sur y ha intensificado operaciones encubiertas con drones para ubicar laboratorios de fentanilo en México. Aunque no se han realizado ataques con drones, la información se comparte con autoridades mexicanas.

El secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, respaldó esta ofensiva al afirmar: “Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas”.

