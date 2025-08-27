Sheinbaum asegura que no hay militares ni marinos ligados al “Mayo” Zambada

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / archivo AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles 27 de agosto que no hay militares, marinos ni policías federales bajo investigación por presuntos nexos con Ismael “el Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa.

En conferencia de prensa tras la reunión del Gabinete de Seguridad, Sheinbaum afirmó que, de encontrarse pruebas, “no se cubrirá a nadie”, y recordó que las indagatorias en materia de corrupción y seguridad son permanentes.

No hay militares ni marinos bajo investigación

“Al momento no tenemos pruebas contra ningún servidor público, ni miembro del Ejército o de la Marina”, dijo Sheinbaum. Sin embargo, aclaró que el Gobierno federal mantiene abiertas investigaciones constantes sobre posibles casos de corrupción.

La mandataria sostuvo que cualquier denuncia será presentada ante el Ministerio Público, sin importar si las declaraciones provienen de líderes criminales o de procesos judiciales en el extranjero.

Corrupción localizada en policías estatales y municipales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que los casos confirmados de corrupción e infiltración del crimen organizado se han dado principalmente en policías municipales y estatales.

“Las detenciones que hemos tenido han estado relacionadas con homicidios de funcionarios locales y con policías de esos niveles”, explicó.

El reto del Cártel de Sinaloa

García Harfuch también destacó que el Cártel de Sinaloa no ha tenido un solo líder, sino varias ramas encabezadas en distintos momentos por personajes como el “Mayo” Zambada, Joaquín “el Chapo” Guzmán, sus hijos y otros integrantes.

Señaló que, aunque algunas facciones han sido debilitadas, todavía operan células y líderes delictivos “muy importantes” que deben ser detenidos.

México buscará reparación económica

Sheinbaum adelantó que, si en el proceso judicial contra el “Mayo” Zambada en Estados Unidos se logra la recuperación de recursos, México pedirá que una parte sea entregada al país.

“Ese dinero tendría que destinarse a la gente más humilde”, dijo la presidenta.