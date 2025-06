La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la propiedad privada está resguardada, ante las dudas generadas por el programa del Infonavit para la regularización de inmuebles invadidos. Durante su participación en la conferencia matutina, la mandataria subrayó que no se quitarán viviendas a quienes sean propietarios legítimos.

Sheinbaum explicó que el programa impulsado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) busca atender el caso de alrededor de 800 mil viviendas edificadas, la mayoría de las cuales no están habitadas. En estos casos, dijo, se estudian alternativas para su regularización sin afectar derechos de propiedad.

“Primero, la propiedad privada está resguardada, eso es por Constitución y nosotros la vamos a resguardar, no se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece, eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso para que no haya estas malas interpretaciones que se hicieron”, declaró Sheinbaum.