Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Cuartoscuro

En la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar Nº 93 “Cerro Gordo” del IMSS, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México avanza hacia un sistema de salud unificado que integre al IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, con el objetivo de ofrecer atención universal para 2027.

La iniciativa busca que cualquier derechohabiente pueda ser atendido en la clínica más cercana, sin importar la institución a la que pertenezca.

“Estos tres sistemas, nuestro objetivo es que vayan consolidándose para ser un solo sistema de salud; eso lo vamos a lograr en 2027, esa es nuestra meta. Que, si un derechohabiente del Seguro Social está más cerca de una clínica del ISSSTE, se pueda atender en una clínica del ISSSTE; que, si alguien que no tiene seguridad social está más cerca de una clínica del Seguro Social, pueda atenderse. Y que se generen las condiciones para que pueda haber la distribución de los recursos entre las tres instituciones para fortalecerse de manera integral”, expresó.

Durante el acto, Sheinbaum detalló que se invertirán cerca de 15 mil millones de pesos para rehabilitar quirófanos, equipar hospitales y mejorar los centros de salud a través del programa La Clínica es Nuestra. Además, se fortalecen los servicios del ISSSTE con la contratación de más médicos y enfermeras para garantizar una mejor atención.

La Unidad Médica Familiar Nº 93 representó una inversión de 435 millones de pesos y beneficiará a 350 mil derechohabientes. Cuenta con 51 consultorios, incluidos 34 con médicos especialistas, 13 con enfermeras especializadas y cuatro consultorios dentales. Además, está equipada con rayos X, tomógrafos, laboratorio, electrocardiógrafo y farmacia, fortaleciendo así la prevención y atención primaria.

Como parte del Plan Oriente “Amor con amor se paga”, el gobierno estatal también contempla nuevas inversiones en infraestructura hospitalaria y educativa, así como mejoras en el suministro de agua y rehabilitación de calles en diez municipios del Estado de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso de consolidar los sistemas de salud para que sean “el mejor sistema de salud de todo el país”.