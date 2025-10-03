Sheinbaum celebra 1 año de gobierno en el Zócalo este domingo: hora y cómo seguirlo en vivo

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum ofrecerá evento en el Zócalo por 1 año de gobierno. Foto: Cuartoscuro

Este domingo 5 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conmemorará su primer año al frente del país con un evento en el Zócalo de la Ciudad de México. La cita es a las 11:00 AM, según la convocatoria difundida por las redes sociales de Morena.

El evento marca el cierre de la “gira de rendición de cuentas” emprendida por la mandataria, quien ha recorrido diversas entidades federativas para detallar los logros de su administración desde su toma de posesión el 1 de octubre de 2024.

¿Qué se espera del evento de Sheinbaum en el Zócalo?

Se anticipa una gran concentración ciudadana, con la presencia de Claudia Sheinbaum y su gabinete legal y ampliado. El objetivo es presentar un balance de los 100 compromisos adquiridos al asumir la presidencia y detallar cuáles han sido cumplidos hasta la fecha.

En esta ocasión, como en otros eventos de la mandataria en el Zócalo, se prevé que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX implemente un operativo de seguridad y establezca cortes a la circulación en las inmediaciones del Zócalo, similares a los realizados en eventos anteriores en este lugar.

¿Cómo seguir el evento en vivo?

El evento será transmitido en vivo a través de los siguientes canales:

YouTube : Gobierno de México Claudia Sheinbaum

: Facebook : Claudia Sheinbaum Pardo

: X (Twitter) : @GobiernoMX @ClaudiaShein

: Televisión abierta : Canal 14.

:

Los avances que podría presentar Sheinbaum el domingo

Según el informe presentado por la presidenta a principios de septiembre, destacan los siguientes avances, que podría presentar este domingo en el evento del Zócalo:

Reducción del 25% en homicidios dolosos : En 11 meses, se logró una disminución diaria de 22 homicidios en comparación con septiembre de 2024.

: En 11 meses, se logró una disminución diaria de 22 homicidios en comparación con septiembre de 2024. Inversión histórica en infraestructura carretera : En 2024, se invirtieron 15,470 millones de pesos en la red federal, con un avance del 85% en la repavimentación de 4,000 km. Para 2025, la inversión proyectada asciende a 17,000 millones de pesos , con la generación de 37,000 empleos.

: En 2024, se invirtieron en la red federal, con un avance del 85% en la repavimentación de 4,000 km. Para 2025, la inversión proyectada asciende a , con la generación de 37,000 empleos. Aprobación récord: Su gestión cuenta con una aprobación superior al 70%, alcanzando en algunas mediciones hasta el 78%, seis puntos más que su antecesor en el mismo periodo.

