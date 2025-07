Sheinbaum condena racismo y clasismo tras protesta por gentrificación en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este lunes 7 de julio desde Palacio Nacional contra expresiones de xenofobia, racismo y clasismo registradas durante una reciente manifestación por la gentrificación en la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria se refirió directamente a las actitudes discriminatorias mostradas en ese contexto, asegurando que “no pueden justificarse” y que deben ser condenadas sin excepciones.

Sheinbaum rechaza actitudes discriminatorias en protesta por gentrificación

Sheinbaum enfatizó que “todas y todos los seres humanos somos iguales” y recordó que en México no puede permitirse ningún tipo de discriminación. “No al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, cero discriminación en nuestro país”, afirmó.

También mencionó un caso específico en el que una persona se dirigió de forma despectiva a un policía de la Ciudad de México, calificando el hecho como “aberrante” y una muestra clara de racismo y clasismo.

Manifestaciones por gentrificación en CDMX y sus repercusiones

En los últimos días, se reportaron protestas en diversos puntos de la ciudad, donde algunos habitantes han expresado su inconformidad ante el aumento de extranjeros y el encarecimiento de viviendas. Sin embargo, algunas de esas manifestaciones han sido criticadas por utilizar discursos y actitudes consideradas xenofóbicas.

Sheinbaum dejó claro que el respeto a los derechos humanos y la igualdad deben prevalecer por encima de cualquier conflicto urbano o social.