Sheinbaum confirma visita de Marco Rubio a México para acuerdo de seguridad

Foto: archivo

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes 25 de agosto que está confirmada la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México. Aunque aún no hay una fecha definida, se espera que el encuentro ocurra en la primera semana de septiembre para la firma de un acuerdo de seguridad.

Marco Rubio viajará a México en septiembre

“Muy probablemente venga no esta semana, sino la primera de septiembre. Esta semana se confirma”, declaró Sheinbaum en conferencia matutina.

El anuncio ocurre en un momento clave para la relación bilateral, ya que la agenda de seguridad se mantiene como uno de los principales temas entre ambos países.

Delegación de Brasil también llegará a México

La mandataria también informó que los próximos 27 y 28 de agosto arribará a México una delegación de Brasil, integrada por los secretarios de Comercio, Hacienda, Relaciones Exteriores, Agricultura y Planificación, además de 150 empresarios.

El objetivo de la visita es establecer acuerdos económicos que fortalezcan la relación bilateral y generen beneficios para ambos países.

Agenda internacional de Sheinbaum

Con estas reuniones, el Gobierno de México busca reforzar lazos tanto con Estados Unidos como con Brasil, dos de sus principales socios internacionales. La visita de Rubio se centrará en la cooperación en seguridad, mientras que la de la delegación brasileña apunta a nuevos proyectos de inversión y desarrollo económico.

La Presidencia detallará en los próximos días la fecha exacta de la llegada del funcionario estadounidense y los alcances de los acuerdos que se firmarán.