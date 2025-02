Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) ha realizado sobrevuelos en el territorio mexicano, situación que forma parte de las relaciones de cooperación entre ambas naciones y que se han realizado entre ambas naciones desde hace tiempo.

En la conferencia de prensa mañanera de este miércoles, la presidenta explicó que no hay nada ilegal en los sobrevuelos de drones estadounidenses en México que se han reportado en diversos medios internacionales y naciones.

Dijo que esos vuelos se realizan, todas las veces, a petición del gobierno Mexicano; recalcó que muchos de los vuelos son a petición mexicana al no contar el Ejército con esa tecnología, al tiempo que descartó que se trate de “vuelos espías”.

“Estos vuelos son parte de coordinación… coordinaciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México… todas las veces es a petición del Gobierno de México de colaboración de información para poder atender condiciones de seguridad.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Respondió a algunas de las notas periodísticas de medios internacionales que hablan del tema y que se han replicado en otros medios nacionales.

Cuestionó por qué este tipo de información empezó a circular que de alguna forma posicionan mal la imagen de su gobierno, cuando en realidad forma parte de un protocolo de colaboración y coordinación que existe desde hace años entre ambos países.

“No nos van a debilitar, primero porque tenemos principios y para nosotros la soberanía es un principio, no es negociable. Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada, nosotros tenemos tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.