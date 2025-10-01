Sheinbaum continúa desmantelamiento democrático

GENERANDO AUDIO...

José Antonio Crespo, historiador y analista político, aseguró que el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido una mezcla de continuidad con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y algunos giros forzados por presiones externas.

En entrevista con José Cárdenas, afirmó que en materia política la presidenta “está consumando” el desmantelamiento democrático iniciado por su antecesor.

[TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum cumple un año en la Presidencia con retos internos y externos]

De acuerdo con Crespo, la reforma judicial, la mayoría calificada en el Congreso y las próximas modificaciones a la ley electoral muestran una tendencia que limita a la oposición. A esto sumó lo que calificó como “actos de censura” y la reducción de mecanismos como el amparo, que dejarían desprotegida a gran parte de la ciudadanía.

Sheinbaum sigue la línea de AMLO en política y economía

En el terreno económico, Crespo apuntó que tanto López Obrador como Sheinbaum han duplicado la deuda pública recibida en 2018. Además, recordó que el crecimiento prometido de entre 4% y 6% nunca llegó y que el promedio del sexenio pasado fue de apenas 0.8%. Para este primer año de Sheinbaum, los expertos calculan un máximo de 1% de crecimiento.

El analista también señaló que la mandataria ha replicado los problemas del desabasto de medicinas, a pesar de que el gobierno asegura que 90% de los fármacos ya están disponibles. “El problema no se ha superado”, dijo, al destacar que la disputa entre el gobierno y las empresas proveedoras mantiene afectaciones en el sistema de salud.

Narcotráfico y corrupción, los giros de Sheinbaum

Donde Crespo ve una diferencia es en la lucha contra el narcotráfico. Afirmó que, a diferencia de AMLO, Sheinbaum ha intensificado las acciones contra los cárteles, principalmente por presión de Estados Unidos y del presidente Donald Trump.

Sobre corrupción, mencionó que el caso del “huachicol fiscal” obliga al gobierno a actuar. Aunque la Secretaría de Gobernación aseguró que será un proceso interno, Crespo sostuvo que hay también presión política y diplomática para castigar a funcionarios implicados. Sin embargo, ve difícil que se alcance a figuras de alto nivel como Adán Augusto López.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El historiador concluyó que Sheinbaum está presionada entre los intereses de Morena y las exigencias de Estados Unidos, lo que podría definir los próximos meses de su gobierno.