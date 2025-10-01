Sheinbaum continúa desmantelamiento democrático

| 00:42 | Redacción | UnoTV

José Antonio Crespo, historiador y analista político, aseguró que el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido una mezcla de continuidad con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y algunos giros forzados por presiones externas.

En entrevista con José Cárdenas, afirmó que en materia política la presidenta “está consumando” el desmantelamiento democrático iniciado por su antecesor.

De acuerdo con Crespo, la reforma judicial, la mayoría calificada en el Congreso y las próximas modificaciones a la ley electoral muestran una tendencia que limita a la oposición. A esto sumó lo que calificó como “actos de censura” y la reducción de mecanismos como el amparo, que dejarían desprotegida a gran parte de la ciudadanía.

Sheinbaum sigue la línea de AMLO en política y economía

En el terreno económico, Crespo apuntó que tanto López Obrador como Sheinbaum han duplicado la deuda pública recibida en 2018. Además, recordó que el crecimiento prometido de entre 4% y 6% nunca llegó y que el promedio del sexenio pasado fue de apenas 0.8%. Para este primer año de Sheinbaum, los expertos calculan un máximo de 1% de crecimiento.

El analista también señaló que la mandataria ha replicado los problemas del desabasto de medicinas, a pesar de que el gobierno asegura que 90% de los fármacos ya están disponibles. “El problema no se ha superado”, dijo, al destacar que la disputa entre el gobierno y las empresas proveedoras mantiene afectaciones en el sistema de salud.

Narcotráfico y corrupción, los giros de Sheinbaum

Donde Crespo ve una diferencia es en la lucha contra el narcotráfico. Afirmó que, a diferencia de AMLO, Sheinbaum ha intensificado las acciones contra los cárteles, principalmente por presión de Estados Unidos y del presidente Donald Trump.

Sobre corrupción, mencionó que el caso del “huachicol fiscal” obliga al gobierno a actuar. Aunque la Secretaría de Gobernación aseguró que será un proceso interno, Crespo sostuvo que hay también presión política y diplomática para castigar a funcionarios implicados. Sin embargo, ve difícil que se alcance a figuras de alto nivel como Adán Augusto López.

El historiador concluyó que Sheinbaum está presionada entre los intereses de Morena y las exigencias de Estados Unidos, lo que podría definir los próximos meses de su gobierno.

