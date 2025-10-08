GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las empresas proveedoras de medicamentos están obligadas a cumplir con los contratos de entrega, aun cuando existan adeudos previos por parte del gobierno, al participar en licitaciones públicas.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria explicó que ninguna licitación establece como condición el pago de adeudos anteriores para eximir a las empresas de entregar los medicamentos comprometidos.

“Si ellos deciden participar en una licitación, en ningún lado se dice que si tienen adeudos tienen derecho a no entregar los medicamentos. Si participan, se comprometen al firmar el contrato a la entrega en tiempo y forma. Si no cumplen, pues no están cumpliendo con ese contrato, independientemente de si pudieran haber tenido adeudos”, declaró la mandataria. De acuerdo con un censo validado por la Cámara de la Industria Farmacéutica, que incluyó a poco más de 50 laboratorios, la deuda confirmada rebasa los 20 mil millones de pesos; sin embargo, al considerar que en licitaciones suelen participar alrededor de 180 laboratorios, la cifra podría duplicarse. [TE PODRÍA INTERESAR: Gobierno debe 40 mil mdp a farmacéuticas; desabasto de medicamentos se agrava]

“No hubieran concursado”

Sheinbaum añadió que, si las compañías consideraban que los adeudos impedían el cumplimiento de los contratos, debieron abstenerse de concursar o manifestar expresamente que la entrega dependería del pago pendiente.

“Si no podían cumplir porque había adeudos previos, pues no hubieran concursado o hubieran dicho claramente que la entrega dependía del pago de los adeudos. En ningún momento se estableció de esa manera”, puntualizó.

La presidenta reiteró que el gobierno federal mantiene su compromiso de garantizar el abasto de medicamentos en todo el país y que las contrataciones se realizan con plena transparencia y apego a la ley.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]