Sheinbaum cuestiona transitorio de última hora en reforma a Ley de Amparo; pide revisión en Diputados

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó al Senado de la República por la incorporación, de última hora, de un artículo transitorio en la reforma a la Ley de Amparo, al considerar que puede generar confusión en la aplicación de la norma y debe revisarse en la Cámara de Diputados.

Señalamientos al Senado

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria federal afirmó que dicho transitorio era innecesario, ya que la propia ley establece que las nuevas disposiciones aplican a partir de su publicación.

“Desde mi punto de vista, pues, no eran necesario poner ese transitorio, porque si es a partir de que se emite la ley lo nuevo, pues, ya entra con la nueva ley, pues para qué se pone el transitorio”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta reconoció que no fue informada de esa incorporación de último momento y señaló que los senadores “no fueron claros” en la explicación de sus alcances.

“No tengo conocimiento de por qué el Senado o la Comisión del Senado incorporó este transitorio”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

No debe haber retroactividad

Sheinbaum subrayó que los juicios de amparo en curso deben seguir rigiéndose por la legislación anterior, ya que se trata de procedimientos iniciados previamente.

“Desde mi punto de vista tiene que garantizarse que los juicios que hoy están en amparo, que no han llegado a la Corte y que no representan un nuevo juicio de amparo, pues tienen que seguir con las leyes anteriores porque ya es un procedimiento previo. No hay retroactividad en las leyes. El tema es a los nuevos amparos, aunque sea un caso del pasado, si es un nuevo amparo, pues entonces se aplica la nueva ley”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria agregó que el nuevo marco legal aplicará únicamente para nuevos amparos, incluso si se refieren a hechos del pasado.

Llamado a Diputados

En su mensaje, Sheinbaum confió en que la Cámara de Diputados dé claridad sobre la redacción final de la reforma y evite riesgos en su aplicación judicial.

“Tiene que revisarse en la Cámara Diputados, en todo caso en su argumentación si se queda ese transitorio, pues tiene que dejar claro que queda a salvo la retroactividad establecida en la Constitución y a qué se refiere ese transitorio, para que no haya ningún problema en la aplicación de la ley por un juez”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México