La Clave Única de Registro de Población, conocida como CURP Biométrica, no es un trámite obligatorio, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum…

La mandataria aclaró que, de acuerdo con la ley, las instituciones no deberán solicitar forzosamente este documento para realizar trámites…

Dijo que las personas tienen la libertad de decidir sobre la entrega de datos personales…

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó:

“”… No, en la ley no está obligatoria, es opcional, o sea, la gente decide si da sus datos o no. Como en cualquier caso, uno decide si da tus datos personales o no a partir de lo que ofrece, digamos, la opción de tener una identidad. Así está en la ley y así es…””

Además, durante su comunicado se cuestionó si de alguna manera algunas instituciones estarían obligadas a exigir la CURP biométrica.

¿Ninguna institución entonces estaría obligada a pedir esto?

No, así está establecido en la ley, mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de la mañanera de este 22 de agosto de 2025.