La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio su primer Grito de Independencia, en un hecho histórico, puesto que es la primera ocasión que una mujer encabeza dicha ceremonia.

A las 23:00 horas, la presidenta apareció en el balcón de Palacio Nacional acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba. Tras recibir la bandera nacional, pronunció su arenga patriótica y concluyó con el tradicional repique de la campana mientras ondeaba con orgullo el lábaro patrio.

Posteriormente, se entonó el Himno Nacional, resonando en todo el Zócalo y marcando el cierre de la ceremonia del 215 aniversario de la Independencia.

¿Qué arengas lanzó Sheinbaum en su primer Grito de Independencia?

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Molina, La Capitana!

¡Vivan las heroínas anónimas!

¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!

¡Viva las mujeres indígenas!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la Igualdad!

¡Viva la Democracia!

¡Viva la Justicia!

¡Viva México, libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

