“¡Vivan las heroínas anónimas!”: Sheinbaum da histórico primer Grito de Independencia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio su primer Grito de Independencia, en un hecho histórico, puesto que es la primera ocasión que una mujer encabeza dicha ceremonia.
A las 23:00 horas, la presidenta apareció en el balcón de Palacio Nacional acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba. Tras recibir la bandera nacional, pronunció su arenga patriótica y concluyó con el tradicional repique de la campana mientras ondeaba con orgullo el lábaro patrio.
Posteriormente, se entonó el Himno Nacional, resonando en todo el Zócalo y marcando el cierre de la ceremonia del 215 aniversario de la Independencia.
¿Qué arengas lanzó Sheinbaum en su primer Grito de Independencia?
- ¡Viva la Independencia!
- ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
- ¡Viva María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón!
- ¡Viva José María Morelos y Pavón!
- ¡Viva Leona Vicario!
- ¡Viva Ignacio Allende!
- ¡Viva Gertrudis Bocanegra!
- ¡Viva Vicente Guerrero!
- ¡Viva Manuela Molina, La Capitana!
- ¡Vivan las heroínas anónimas!
- ¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!
- ¡Viva las mujeres indígenas!
- ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!
- ¡Viva la dignidad del pueblo de México!
- ¡Viva la libertad!
- ¡Viva la Igualdad!
- ¡Viva la Democracia!
- ¡Viva la Justicia!
- ¡Viva México, libre, independiente y soberano!
- ¡Viva México!
- ¡Viva México!
- ¡Viva México!