Fotos: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el derecho a la salud está garantizado en la Constitución y que este debe cumplirse para cualquier persona, incluidos presuntos integrantes de grupos delictivos. Al mismo tiempo, aseguró que su gobierno reforzará la protección al personal médico en Sinaloa.

Durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que todas las personas en México tienen derecho a la atención médica, sin importar su situación legal o condición.

"Todos los mexicanos tenemos derecho si enfermamos o estamos heridos a la atención médica, independientemente de quien sea (…) por supuesto que si es una persona de un grupo delictivo tiene que haber seguridad para las médicas y los médicos que lo atienden", declaró.

Respuesta a protestas médicas en Sinaloa

Las declaraciones de Sheinbaum responden a las manifestaciones de médicos en Sinaloa, quienes han pedido mayor seguridad y se han mostrado en contra de atender a personas heridas por arma de fuego en hospitales donde también hay otros pacientes.

La presidenta reiteró que el Gobierno federal trabaja para garantizar la integridad del personal de salud en la entidad.