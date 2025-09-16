GENERANDO AUDIO...

Fotos: cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este martes el Desfile Cívico Militar por el 215 aniversario de la Independencia de México, convirtiéndose en la primera mujer mandataria en presidir la ceremonia. Desde el Zócalo capitalino, reafirmó que México es una nación libre y que no permitirá injerencias del extranjero en sus asuntos internos.

“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones, o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación; tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo”, expresó Sheinbaum, acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, e integrantes de su gabinete legal y ampliado.

Explicó que la independencia, libertad y soberanía de México, significa que ninguna potencia extranjera “decide por nosotros”, pero también que cada mexicano tiene derecho a vivir con dignidad, con justicia y con libertad.

La presidenta subrayó que también es el derecho a “decidir nuestro propio futuro” y recordó que este principio quedó fortalecido con la reciente reforma al artículo 40 de la Constitución, que blinda al país frente a intentos de intervención extranjera.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Sheinbaum: “La independencia nos dio patria, la transformación nos asegura futuro”

Durante su discurso, Sheinbaum señaló que la soberanía se defiende todos los días: en las aulas, en el campo, en las fábricas, en las comunidades indígenas y en las fronteras. Añadió que, mientras los héroes patrios defendieron la nación con fusiles y machetes, hoy toca hacerlo pacíficamente.

“La transformación significa poner al centro al pueblo, gobernar con honestidad y abrir caminos de bienestar para todas y todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. La independencia nos dio patria, la transformación nos asegura futuro”, afirmó.

La mandataria destacó también la elección al Poder Judicial como un momento histórico, pues le dio al pueblo la responsabilidad de construir un sistema imparcial, independiente y cercano a la ciudadanía.

Semar sobre huachicol fiscal: “No encontró lugar ni abrigo”

En el mismo acto, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, abordó el tema de la red de huachicol fiscal que operó en la institución en el sexenio pasado. Aseguró que fue un episodio duro de enfrentar, pero imperdonable de callar.

“El mal en la Marina tuvo un fin determinante: no encontró lugar ni abrigo”, señaló.

El mando naval recalcó que la dependencia actuó con firmeza porque “la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación que vive el país”.

Morales Ángeles dejó claro que los actos atribuidos a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, no definen a la institución. “Hoy la Marina de México es más fuerte; una Marina de las y los mexicanos, en la que la ley es para todos”, puntualizó.

Unidad nacional frente a los desafíos

Tanto el mensaje presidencial como el discurso de la Semar coincidieron en que México enfrenta retos importantes en materia de corrupción, seguridad y defensa de su soberanía.

La presidenta Sheinbaum enfatizó que el país no permitirá injerencias externas, mientras que la Marina reiteró que, “se trate de quien se trate, cualquier desafío recibe todo el peso de la honestidad”.

En la primera línea de honor del presídium estuvieron los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Pedro Morales; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; así como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.