Sheinbaum denunciará por difamación al abogado de Ovidio Guzmán

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno presentará una denuncia por difamación contra el abogado Jeffrey Lichtman, representante legal de Ovidio Guzmán, detenido en Estados Unidos. Durante su conferencia matutina del lunes 14 de julio, en Palacio Nacional, explicó que la demanda será presentada en México a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Lichtman, defensor del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, arremetió contra Sheinbaum al acusarla de actuar como “brazo de relaciones públicas” de un grupo criminal, luego de que la mandataria comentara el viernes sobre la situación legal de Guzmán, quien se declaró culpable de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico.

Sheinbaum: “No voy a establecer diálogo con un abogado narcotraficante”

En respuesta, Sheinbaum expresó con firmeza:

“No voy a establecer diálogo con un abogado narcotraficante, número uno. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasarla a través de la Consejería Jurídica”.

Agregó que no responderá a ataques personales, pero pidió que se investigue lo dicho por Lichtman sobre el caso del general Salvador Cienfuegos. “Ya el contenido de lo que dijo debe de… no en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, pues es importante que la Fiscalía aclare todo este tema”, señaló.

Pide esclarecer caso Cienfuegos y destaca avances en seguridad

La presidenta recordó que ha revisado el tema desde el fin de semana:

“Desde el sábado estaba revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo aquí en la mañanera con el entonces presidente López Obrador. Es muy claro que había inocencia”, afirmó.

También subrayó que el Gobierno trabaja sin complicidad con nadie y mostró avances en seguridad:

“No establecemos relación de contubernio con nadie… estamos trabajando para pacificar el país y para que no haya violencia, que haya tranquilidad, que haya paz”, concluyó.