Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este jueves firmar un acuerdo de libre comercio con Brasil, pese a la presión que enfrentan ambos países por la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En cambio, México y Brasil firmaron convenios de cooperación en biocombustibles y competitividad, durante la visita del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, a la Ciudad de México. “No estamos pensando en un acuerdo de libre comercio, sino más bien de colaboración”, aclaró Sheinbaum en conferencia de prensa, previo a recibir a Alckmin en Palacio Nacional.

Sheinbaum privilegia la colaboración con Brasil

Brasil enfrenta aranceles de 50% por parte de Estados Unidos, mientras que México mantiene negociaciones con Washington para lograr un acuerdo a largo plazo que evite nuevos gravámenes.

En este contexto, Brasil buscaba ampliar su acuerdo comercial con México para aumentar el flujo de mercancías, especialmente en sectores farmacéutico, agropecuario y aeroespacial.

Antecedentes de la relación México-Brasil

A finales de julio, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo una llamada con Sheinbaum, donde subrayó la importancia de profundizar la relación comercial para enfrentar la incertidumbre causada por los impuestos de Estados Unidos. Desde entonces, Brasilia planteaba un acuerdo más amplio con México, pero la postura del Gobierno mexicano se mantiene en el terreno de la cooperación técnica y no de un tratado de libre comercio.

Nuevos acuerdos bilaterales

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que ambos gobiernos firmaron un memorándum de entendimiento para ampliar la cooperación y que permitirá a México incrementar sus exportaciones automotrices hacia Brasil.

También se acordó un pacto entre agencias sanitarias para acelerar la aprobación de nuevos medicamentos, así como proyectos conjuntos en exploración petrolera en aguas profundas, donde Brasil cuenta con amplia experiencia.

“Sheinbaum destacó que ambos países poseen áreas de desarrollo tecnológico complementarias, lo que hace posible una colaboración estratégica sin necesidad de un tratado de libre comercio”.