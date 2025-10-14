GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro / Reuters

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró no tener información sobre la revocación de visas estadounidenses a integrantes del partido Morena, luego de que medios internacionales reportaron que Estados Unidos canceló al menos 50 visas a políticos y funcionarios mexicanos.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que se trata de una decisión personal del Gobierno de Estados Unidos, y que esa información no se comparte con el Gobierno de México, a menos que forme parte de una investigación en materia de seguridad.

“No tenemos información. Es una decisión individual del Gobierno de Estados Unidos, y no se comparte con México, salvo que haya una investigación relacionada con seguridad pública”, afirmó.

Revocaciones masivas y presión política

De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por agencias internacionales, la Casa Blanca revocó visas a más de 50 miembros de Morena, en el marco de su política para combatir al narcotráfico y presuntos aliados políticos.

Entre los casos conocidos se encuentran los de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali; y Juan Francisco Gim, presidente municipal de Nogales, Sonora.

El exembajador Earl Anthony Wayne señaló que el Gobierno de Donald Trump “está encontrando nuevas formas de ejercer presión sobre México”, al usar la cancelación de visas como instrumento diplomático y político.

Estados Unidos mantiene su política de sanciones

Un portavoz del Departamento de Estado explicó que las visas “pueden ser revocadas en cualquier momento si las actividades del titular son contrarias al interés nacional de Estados Unidos”.

Pese a la tensión generada, el funcionario aseguró que la relación bilateral se mantiene estable y que las acciones “responden a la política exterior estadounidense”.

Analistas advirtieron que esta medida podría afectar la cooperación en materia de seguridad, justo cuando el gobierno de Sheinbaum busca mantener un equilibrio entre la colaboración antinarcóticos y la defensa de la soberanía mexicana.