Sheinbaum: EE. UU. no presentó pruebas de lavado contra bancos mexicanos

Foto: Cuartoscuro/archivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no presentó pruebas contundentes que demostraran operaciones de lavado de dinero en las instituciones financieras mexicanas recientemente sancionadas. El gobierno estadounidense impuso sanciones a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, a los que señaló por presunta participación en operaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo.

Durante una conferencia ofrecida este martes 14 de octubre de 2025, Sheinbaum explicó que, debido a la falta de evidencia suficiente, México no acompañó la decisión de sanción anunciada por Washington.

“No nos enviaron documentación ni pruebas suficientes. Dentro de los estándares técnicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no recibimos ninguna prueba contundente”, sostuvo la mandataria.

México no respalda sanciones sin evidencia

Sheinbaum aclaró que la medida estadounidense no ha afectado la estabilidad del sistema financiero mexicano ni las operaciones de las instituciones involucradas.

“No se ha afectado en lo más mínimo la situación de los dos bancos y la casa de valores. Esta decisión del Tesoro no fue acompañada por nosotros porque no teníamos pruebas suficientes”, señaló.

De acuerdo con la presidenta, las auditorías realizadas por la CNBV detectaron sólo irregularidades administrativas, sin relación alguna con operaciones ilícitas.

“Las auditorías mostraron problemas administrativos, pero no se encontró nada que tuviera que ver con lavado de dinero”, reiteró.

Hacienda intervino para proteger a los usuarios

La mandataria explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió intervenir las instituciones afectadas para evitar riesgos de inestabilidad financiera y proteger a los usuarios.

“Al tomar esta medida, el Departamento del Tesoro podría haber generado inestabilidad en el sistema financiero mexicano. Por eso Hacienda intervino y se mantuvo en contacto con los dueños de los bancos”, indicó.

Sheinbaum destacó que las decisiones adoptadas por la Secretaría fueron de carácter técnico, enfocadas en garantizar la seguridad del sistema bancario y la protección de los ahorradores.

“Estas decisiones fueron técnicas, tomadas para garantizar nuestro sistema financiero y proteger a los cuentahabientes”, añadió.

México pide coordinación bilateral con Estados Unidos

La presidenta enfatizó que su gobierno ha solicitado en repetidas ocasiones a las autoridades estadounidenses una actuación sustentada y coordinada, a fin de evitar acciones unilaterales que puedan afectar a las instituciones mexicanas.

“Nuestra solicitud todo el tiempo al gobierno de Estados Unidos, de manera escrita y verbal, ha sido que cualquier acción de este tipo debe tener pruebas suficientes y realizarse con coordinación bilateral”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que México mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos, pero insistió en que la confianza mutua y la solidez del sistema financiero solo pueden preservarse si las decisiones se toman con base en evidencia clara y verificable.