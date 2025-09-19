GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La diputada morenista Hilda Brown fue acusada en Estados Unidos de formar parte de una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa, pero en México no hay pruebas para proceder legalmente, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, en conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha entregado información suficiente que permita abrir una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) o que lleve a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a congelar sus cuentas.

“No hay pruebas suficientes”: Sheinbaum

Sheinbaum fue cuestionada directamente sobre el caso y aseguró que, mientras no existan elementos formales, Hilda Brown puede continuar con sus funciones legislativas.

“De nuestro lado, no hay pruebas suficientes como para establecer el lavado de dinero que ellos plantean”, afirmó la presidenta.

También, explicó cuál sería el procedimiento en caso de que el Gobierno de Estados Unidos comparta la información:

“Si presentan todas las pruebas, aquí se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía. No presentaron las pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar desde aquí las cuentas”. [TE PODRÍA INTERESAR: ¿Quién es Hilda Araceli Brown, diputada de Morena ligada con “La Mayiza”?]

Acusación en Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de EUA incluyó a Brown en una lista de individuos y empresas que presuntamente integran “La Mayiza”, una facción del Cártel de Sinaloa dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero.

Hasta ahora, el Gobierno mexicano sostiene que no hay evidencia que permita proceder en territorio nacional contra la legisladora.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]