Sheinbaum encabeza ceremonia en memoria de víctimas de los sismos de 1985 y 2017

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lideró la Ceremonia de Izamiento de la Bandera Nacional a media asta en la Plaza de la Constitución, en homenaje a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

Acto conmemorativo en el zócalo capitalino

El evento inició a las 07:00 horas con la ceremonia conmemorativa en memoria de quienes perdieron la vida y en reconocimiento a la labor humanitaria de la Cruz Roja Mexicana, que brindó auxilio durante ambas emergencias.

Homenaje a la solidaridad

Durante el acto solemne, la mandataria encabezó el izamiento del lábaro patrio a media asta, acompañado por un minuto de silencio en señal de respeto hacia las víctimas y en recuerdo de la solidaridad mostrada por la sociedad mexicana frente a las tragedias.

El 19 de septiembre en la historia

1985 : A las 7:17 horas, un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Michoacán sacudió el país. Provocó graves daños en Ciudad de México y Ciudad Guzmán , Jalisco. La cifra oficial reportó 6 mil fallecidos , más de 30 mil heridos y 30 mil viviendas destruidas . Un segundo sismo, de 7.6 , ocurrió al día siguiente en Guerrero, colapsando estructuras ya dañadas.

: A las 7:17 horas, un sismo de con epicentro en Michoacán sacudió el país. Provocó graves daños en y , Jalisco. La cifra oficial reportó , más de y . Un segundo sismo, de , ocurrió al día siguiente en Guerrero, colapsando estructuras ya dañadas. 2017 : A las 13:14 horas, un sismo de magnitud 7.1 se registró entre Puebla y Morelos . Dejó 369 personas fallecidas en seis estados y afectaciones estimadas en 62 mil millones de pesos .

: A las 13:14 horas, un sismo de se registró entre . Dejó en seis estados y afectaciones estimadas en . 2022: A las 13:05 horas, un movimiento de magnitud 7.7 se originó en Coalcomán, Michoacán. Fue percibido con fuerza en varios estados. Hubo 871 réplicas, la mayor de magnitud 5.8. Las afectaciones más severas se reportaron en Colima y Michoacán.

¿Por qué tiembla tanto en México?

El territorio nacional se ubica en una zona de subducción de placas tectónicas, lo que genera una alta actividad sísmica, sobre todo en la costa del Pacífico. Las ondas sísmicas se amplifican en suelos lacustres, como ocurre en Ciudad de México y Ciudad Guzmán, lo que explica la intensidad con la que se sienten los sismos lejos del epicentro.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional:

En los últimos 250 años se han documentado cinco grandes sismos con magnitud superior a 8

se han documentado con magnitud superior a 8 Cada 10 años ocurre un sismo mayor a 7.5

ocurre un sismo mayor a En promedio, se registran 75 sismos diarios en el país

en el país Anualmente, se detectan 150 sismos con magnitud ≥ 4.5

