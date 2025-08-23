GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum en inauguración del Marinabús. Foto: Gobierno de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado 23 de agosto la inauguración y el abanderamiento del Marinabús, el cual representa un nuevo medio de transporte público en Acapulco, Guerrero.

Este medio de transporte marítimo será operado por la Secretaría de Marina (Semar) y tiene como objetivo conectar puntos estratégicos de la bahía y fortalecer la movilidad del puerto.

Marinabús en Acapulco: nuevo transporte marítimo

Sheinbaum Pardo destacó que la puesta en marcha de este transporte público forma parte de un plan integral de transporte público en Acapulco, que busca diversificar las opciones de movilidad en el puerto guerrerense.

El Marinabús contará con embarcaciones diseñadas para recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable. Además, beneficiará a miles de personas con traslados diarios, fortalecerá el turismo y la economía local.

Marinabús será operado a cargo de la Semar

La Secretaría de Marina (Semar) será la encargada de gestionar directamente la operación, logística y mantenimiento de las embarcaciones del Marinabús.

Este servicio permitirá la conexión entre diferentes muelles de la bahía de Acapulco, facilitando la movilidad tanto para turistas como para residentes. Su operación responde a la necesidad de contar con un sistema alternativo al transporte terrestre, especialmente en zonas con alta demanda de movilidad turística.

Conexión en la bahía de Acapulco

El Marinabús se integrará con otros servicios de transporte público de Acapulco para fortalecer la conectividad entre los principales puntos turísticos y económicos del puerto. Las embarcaciones estarán destinadas a rutas que permitan reducir tiempos de traslado y ampliar las alternativas de transporte para la población.

