GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum otorga crédito a mujeres amuzgas. Cuartoscuro

Sheinbaum entrega créditos a mujeres amuzgas a través de Finabien con el programa Apoyarte para preservar el huipil y el bienestar de las artesanas en la Costa Chica, en los límites de Guerrero y Oaxaca, este domingo 24 de agosto de 2025. La presidenta indicó que el objetivo es conservar la producción textil y que las beneficiarias vivan de su trabajo.

Durante el acto, la mandataria señaló: “Es conservación y al mismo tiempo bienestar, esto es lo que se tiene que garantizar con este programa”. Indicó que el apoyo busca mantener la elaboración de huipiles y otras piezas textiles del pueblo amuzgo.

Programa Apoyarte de Finabien: 30 mil pesos por crédito

El crédito Apoyarte, operado por la Financiera para el Bienestar (Finabien), otorga 30 mil pesos por artesana. De acuerdo con lo expuesto, la meta en 2025 es entregar 500 millones de pesos en la región amuzga y mixteca; hasta ahora se han otorgado 170 millones de pesos.

Según la presidenta, los apoyos se entregan sin intermediarios. El crédito incluye la garantía de comercialización de las piezas a precio justo.

Condiciones del crédito y destino de los recursos

La titular de Finabien, María del Rocío Mejía, informó que el crédito a la palabra tiene tasa de interés cero y plazos amplios de pago. Indicó que se han recibido más de 11 mil solicitudes en la región, de las cuales alrededor de 6 mil se han atendido en Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, San Pedro Amuzgos y Santa María Ipalapa.

De acuerdo con Finabien, los 30 mil pesos pueden destinarse a la compra de hilos, telas, máquinas de coser y al pago de servicios en los hogares donde se realiza el trabajo textil.

Hechos del evento y referencias de la gira

En Ometepec, una mujer ofreció a la presidenta un obsequio que, de acuerdo con el testimonio en video, habría sido enviado por el exgobernador Ángel Aguirre; la mandataria respondió: “No, gracias, mándale saludos, pero dígale que no, no recibo regalos de ellos”.

La presidenta recordó una visita a Xochistlahuaca realizada hace 55 años y mencionó que su madre, Annie Pardo, le inculcó también el uso de huipiles. Señaló el papel de las mujeres indígenas en la preservación de la cultura y de las lenguas originarias.

Testimonios y objetivo cultural

Artesanas beneficiarias expusieron que cada pieza elaborada representa la identidad del pueblo amuzgo. Amancia Merino señaló que con el apoyo podrán obtener ingresos por sus piezas y continuar la tradición textil aprendida de madres y abuelas.

La presidenta afirmó que el programa se orienta a mujeres indígenas, incluidas campesinas y trabajadoras, con el fin de apoyar su actividad productiva y también la transmisión intergeneracional de conocimientos textiles.

Cobertura regional y seguimiento

El programa Apoyarte se aplica en municipios de Guerrero y también Oaxaca con población amuzga y mixteca. De acuerdo con la información presentada, Finabien continuará el registro y atención de solicitudes durante 2025 para alcanzar la meta de 500 millones de pesos.

La administración federal señaló que los créditos se entregan “sin trámites engorrosos” y que se dará seguimiento a la comercialización de las piezas producidas por las mujeres amuzgas.