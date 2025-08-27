Sheinbaum: golpe a cárteles equivale a 2.5 billones de dólares

GENERANDO AUDIO...

Foto: cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el combate a los cárteles de la droga ha representado un golpe financiero equivalente a 2.5 billones de dólares, resultado de incautaciones de drogas, armas y dinero, así como el desmantelamiento de laboratorios clandestinos en el país.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, en lo que va de la presente administración se han detenido 30 mil 700 generadores de violencia, decomisado 15 mil 496 armas de fuego y confiscado 240 toneladas de droga, incluidas 3.5 millones de pastillas de fentanilo en 21 estados del país. Además, fueron desmantelados mil 356 laboratorios dedicados a la producción de metanfetaminas.

Golpe financiero a los cárteles de la droga

Durante la presentación de resultados en materia de seguridad, Sheinbaum explicó que estos decomisos y aseguramientos se traducen en más de 50 mil millones de pesos en pérdidas para la delincuencia organizada.

“En nuestro gobierno calculamos que de todo esto, yo dije 46 mil millones de pesos, son 50 mil 303 millones de pesos, esto en dólares serían como 2.5 mil millones de dólares… O sea que estaríamos hablando de 2.5 billones de dólares, contados como lo cuentan ellos”, declaró la mandataria.

Informe del Gabinete de Seguridad

Según el reporte oficial, las acciones contra el narcotráfico han permitido:

Detener a 30 mil 700 generadores de violencia .

. Asegurar 15 mil 496 armas .

. Confiscar 240 toneladas de droga .

. Decomisar 3.5 millones de pastillas de fentanilo .

. Inhabilitar mil 356 laboratorios de metanfetaminas.

Qué sigue en la estrategia

El Gobierno federal destacó que continuará con los operativos en distintos estados para reducir la capacidad operativa y financiera de los cárteles. La Presidencia señaló que los reportes del Gabinete de Seguridad se mantendrán de manera periódica como parte de la estrategia de transparencia en los resultados.