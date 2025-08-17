Sheinbaum inaugura Centro LIBRE para las Mujeres en Calakmul, Campeche

GENERANDO AUDIO...

Inauguración de un Centro LIBRE para las Mujeres en Calakmul. Foto: Presidencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado 16 de agosto de 2025 la inauguración de un Centro LIBRE para las Mujeres en Xpujil, Calakmul, Campeche.

En el evento, la titular del Ejecutivo estuvo acompañada por la gobernadora Layda Sansores; la presidenta municipal de Calakmul, Guadalupe Acevedo Rodríguez; la secretaria de Gobierno del estado de Campeche, Elisa María Hernández Romero; la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; así como de otras mujeres.

Claudia Sheinbaum inaugura Centro LIBRE para las Mujeres en Calakmul

Sheinbaum Pardo expresó que esta nueva instalación se complementa con la grandeza de las mujeres profesionistas que brindan todos los días asesoría jurídica, psicológica, así como empoderamiento económico a través de la enseñanza de diferentes oficios.

“Las mujeres tenemos toda la libertad de decidir por nosotras mismas qué queremos. Y amamos a nuestras familias y amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros maridos, pero tenemos derecho a ser libres. Por eso se llaman Centros LIBRES”, indicó la mandataria federal.

Puntualizó que el Gobierno de México trabaja en la apertura de un Centro LIBRE para las Mujeres en cada municipio del país.

Acciones para reivindicar el papel de las mujeres en la historia de México

Destacó que, como parte de las acciones para reivindicar el papel de las mujeres en la historia, se reformó el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Con ello, indicó, se dio por primera vez el reconocimiento a las mujeres que han transformado a México.

“Así que, no solo se trata del símbolo, de que llegó una mujer a la Presidencia, que es importante, sino que, además, modifiquemos, hagamos prevención para evitar las violencias, pero también nos reconozcamos y nos sintamos siempre orgullosas de ser mujeres”, agregó Sheinbaum Pardo.

Añadió, además, que en materia de igualdad sustantiva su administración creó la Cartilla de Derechos de las Mujeres y la Red Nacional de Tejedoras de la Patria.

