Foto: Captura de pantalla

Las instituciones del Sector Salud del Gobierno Federal permanecen atentas y en coordinación con la Ciudad de México tras la explosión de una pipa en Iztapalapa, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al inicio de su conferencia mañanera este jueves.

La mandataria expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que el acompañamiento de la federación se mantiene desde el primer momento de la emergencia.

Coordinación tras la tragedia en Iztapalapa

Sheinbaum destacó que en cuanto ocurrió el accidente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar) y la Coordinación Nacional de Protección Civil se movilizaron para apoyar en las labores de rescate y atención.

“Hemos estado desde ayer cercanos y con los equipos junto a la jefa de Gobierno por el lamentable accidente en Iztapalapa. Han estado los tres compañeros de los sistemas de Salud muy pendientes, así como la Secretaría de la Defensa, Marina y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien desde el primer momento estuvo ahí. Estamos apoyando en todo lo que se necesite y nuestra solidaridad con las familias que perdieron a una persona”, expresó.

Apoyo federal a la CDMX

La presidenta reiteró que la federación se mantendrá en contacto con las autoridades capitalinas para garantizar que los hospitales y unidades médicas tengan la capacidad de atender a los lesionados.

Sheinbaum subrayó que el compromiso de su gobierno es estar presentes en todo lo necesario para atender a las víctimas y sus familias en esta tragedia que ha dejado un saldo de muertos y decenas de heridos.



