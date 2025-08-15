GENERANDO AUDIO...

Conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no hay desabasto de combustible en el país y que los retrasos en el suministro se deben a un problema de transportación, el cual ya se está atendiendo.

Las declaraciones las dio durante la conferencia mañanera de este viernes 15 de agosto de 2025, que se realizó en la Base Aeronaval de Chetumal, en Quintana Roo.

No hay desabasto de combustible, afirma Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre reportes que señalan que el desabasto se extiende a otras entidades además de Chiapas, la mandataria federal negó dicha situación.

“Cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo, pero no hay desabasto de combustible, hay combustible; es más bien un tema del transporte que ya se está resolviendo”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pipas del Ejército podrían apoyar distribución

Sheinbaum Pardo explicó que como parte del plan para atender el retraso en la distribución de combustible, se contempla el uso de pipas adquiridas en el sexenio anterior, las cuales actualmente están a cargo del Ejército Mexicano.

“Si una parte de estas pipas la seguía administrando la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos (Pemex), eso es parte del tema que se está viendo en este momento, pero está resuelto y no hay problema de abasto, se está atendiendo”, añadió la titular del Ejecutivo.

Acciones del Gobierno Federal para atender la problemática

De acuerdo con la presidenta, las autoridades trabajan en resolver los contratos con transportistas para garantizar que el suministro de combustible llegue a todas las regiones sin interrupciones.

Reiteró, a su vez, que el problema no radica en la producción o existencia de combustible, sino en su traslado desde los centros de distribución hasta los puntos de venta.

