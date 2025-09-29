GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este lunes 29 de septiembre que su Gobierno haya filtrado los documentos fiscales que exhibieron los ingresos millonarios del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que “las filtraciones son cosa del pasado”, al señalar que esas prácticas eran comunes en gobiernos anteriores para dañar políticamente a adversarios.

“No encubrimos a nadie ni estamos con insidias”: Sheinbaum

La mandataria subrayó que su administración no utiliza filtraciones como estrategia política.

“Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde el Gobierno anterior. Acostumbraban los gobiernos del pasado andar filtrando documentos para afectar a una u otra persona”, aseguró.

Al ser cuestionada sobre si el caso podría tratarse de “fuego amigo” desde su administración contra el legislador tabasqueño, Sheinbaum lo descartó tajantemente.

“Por supuesto. Si hay algo contra cualquier persona de Morena, que se encuentre y se tengan pruebas, se procede, así como se procede contra cualquier persona militante del PAN o del PRI. Aquí no encubrimos a nadie y menos vamos a estar con insidias”, puntualizó.

Caso Adán Augusto y la postura oficial

Los documentos filtrados, que circularon en medios y redes sociales, señalan que Adán Augusto, actual coordinador de senadores de Morena, obtuvo ingresos millonarios en los últimos años. Hasta ahora, el legislador no ha emitido un posicionamiento directo sobre el origen de los documentos ni sobre la información publicada.

Con sus declaraciones, Sheinbaum buscó cerrar la especulación en torno a una supuesta disputa interna en el partido oficialista. El mensaje refuerza la línea de su gobierno de desvincularse de prácticas de espionaje, filtración o campañas políticas de desgaste.