Sheinbaum no descarta hablar con Trump para frenar arancel del 25% a camiones

Fotos: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que su gobierno busca un acuerdo con Estados Unidos para evitar la entrada en vigor del arancel del 25% a los camiones pesados importados, medida decretada por el presidente Donald Trump por razones de “seguridad nacional” y que comenzaría a aplicarse el 1 de noviembre.

México, el principal exportador afectado por el nuevo arancel

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció que esta decisión afecta directamente a México, al ser el mayor exportador de vehículos pesados hacia Estados Unidos, con 82.31% del mercado, según datos del grupo financiero Banco Base.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (Inegi), el 95% de los camiones pesados fabricados en México se exportan al mercado estadounidense.

Entre enero y agosto de 2025, México envió 78 mil 283 unidades, lo que representa una caída de 25.83% respecto al mismo periodo de 2024. Analistas atribuyen esta baja a las presiones comerciales que mantiene Washington sobre el sector automotriz.

Sheinbaum busca un acuerdo antes del 1 de noviembre

La mandataria explicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya mantiene contacto con su homólogo estadounidense para encontrar una solución.

“Vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre”, afirmó Sheinbaum, quien no descartó hablar directamente con Trump si las negociaciones se complican.

Sheinbaum también informó que planea reunirse con directivos de empresas del sector para detallar los esfuerzos de su gobierno y evitar que el nuevo arancel frene la producción o afecte los empleos vinculados a la exportación de vehículos.

Trump presume avances con Canadá y mantiene presión sobre México

Mientras tanto, desde Washington, Donald Trump aseguró que las negociaciones comerciales con Canadá “han recorrido un largo camino”, aunque no ofreció detalles sobre posibles ajustes al T-MEC.

El mandatario reiteró que su administración mantendrá una política comercial “firme y justa” con todos sus socios, incluso con México, su principal proveedor de camiones pesados.