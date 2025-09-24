GENERANDO AUDIO...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno enviará al Congreso una iniciativa para prohibir la venta de concesiones de agua entre particulares y endurecer las sanciones contra quienes la roben.

Sheinbaum explicó durante su conferencia matutina que actualmente existen casos en los que personas con concesiones de agua para riego no pagan al Estado y venden esos permisos a otros. Con la reforma, esos títulos deberán regresar al gobierno si no se usan.

“¿Ya no usas tu concesión? Se la tienes que regresar al Estado”, declaró la mandataria.

La presidenta aseguró que los empresarios no deben preocuparse, pero los llamó a ponerse al corriente en el cumplimiento de la ley.

Sheinbaum buscará sanciones más duras por robo de agua

La iniciativa también contempla aumentar las multas para quienes sustraigan agua de forma ilegal o no reporten el cambio de uso de sus concesiones. Hoy, la sanción mínima es de 28 mil pesos; con la reforma, podría superar los cinco millones de pesos.

Además, el director de la Conagua, Efraín Morales, detalló que se buscará aplicar la extinción de dominio en casos de reincidencia.

“Incluso llegar en algunos casos a la extinción de dominio cuando se tenga conocimiento de actos reincidentes”, señaló el funcionario.

Irregularidades detectadas por Conagua

Durante una revisión, la Conagua encontró que al menos 197 concesiones públicas eran usadas por particulares. También se llevaron a cabo 490 clausuras y suspensiones por mal uso de pozos en distintos puntos del país.

Con esta reforma, el gobierno federal busca cerrar la puerta a la compraventa de concesiones de agua y endurecer las medidas contra quienes hagan un uso ilegal del recurso.

