Sheinbaum defiende pluralidad y reconoce a reportero de Uno TV
La presidenta Claudia Sheinbaum negó este jueves que en sus conferencias mañaneras exista favoritismo hacia medios afines al Gobierno. Afirmó que el espacio está abierto al debate y destacó que incluso se da la palabra a reporteros que no siempre coinciden con su postura.
Durante su conferencia matutina, la mandataria mencionó de forma particular al reportero de Uno TV, Julio Sánchez, al reconocer su labor y subrayar que, aunque a veces plantea preguntas críticas, se le brinda la palabra como a cualquier otro medio.
“¿A quién le damos la palabra que no coincide con nosotros? Reforma, le damos muchísimo la palabra. El compañero de Uno TV, que a veces no coincide con nosotros y hace preguntas, le damos la palabra… es la verdad, es muy buen reportero”, dijo la mandataria.
De esta manera, la mandataria respondió a las críticas surgidas el miércoles 8 de octubre, cuando se le cuestionó sobre presunto control en la selección de medios que pueden participar en las mañaneras. Sheinbaum negó categóricamente esa versión, insistiendo en que su equipo da voz a diferentes puntos de vista.
Debate y apertura, dice la presidenta
Sheinbaum reiteró que las mañaneras son un espacio de debate donde se promueve la libertad de expresión. Añadió que su gobierno mantiene una política de respeto a todos los medios, sin importar su línea editorial o ideología.
“Es importante que haya distintas opiniones, porque eso enriquece la democracia”, expresó la presidenta.
Con estas declaraciones, la mandataria buscó despejar dudas sobre el manejo de la comunicación oficial y reafirmar su compromiso con la transparencia y la inclusión de todas las voces en su administración.