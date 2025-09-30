GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Alejandro Encinas como representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El nombramiento fue turnado al Senado, que esta semana podría ratificarlo para que rinda protesta en su nuevo cargo en Washington.

Su ratificación será discutida por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que convocó a sesión para este martes a las 10:00 hrs. Una vez aprobado, el pleno dará luz verde a su designación.

Antecedentes de Encinas en el servicio público

Con más de 40 años de trayectoria, Encinas Rodríguez ha ocupado diversos cargos: jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2005-2006), senador, diputado, presidente de la Asamblea Constituyente de la CDMX y subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (2018-2023). Actualmente era secretario de Planeación de la Ciudad de México.

Con este movimiento, el gobierno busca reforzar la presencia diplomática de México en foros internacionales clave.