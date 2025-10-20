GENERANDO AUDIO...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció los cuatro ejes de trabajo con los que el Gobierno Federal enfrenta la emergencia provocada por las lluvias extraordinarias en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que las acciones se agrupan en cuatro líneas:

Atención a la emergencia

Apoyo a familias damnificadas

Reconstrucción

Fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos

“Tiene que ver con la atención a la emergencia que aún no termina, seguimos trabajando en ello, el apoyo a la población, la reconstrucción y lo que sería un trabajo importante de fortalecer el sistema de Atlas de Riesgo y alertamiento a la población”, señaló la mandataria.

¿Qué incluyen los cuatro ejes de atención a afectados por lluvias?

El primer eje, Atención a la emergencia, incluye la apertura de caminos, limpieza de calles, viviendas y sistemas de agua potable, así como la atención médica en zonas afectadas. Más de 52 mil servidores públicos y voluntarios de los tres órdenes de Gobierno participan en estas labores.

En el eje de Apoyo a familias damnificadas, la presidenta destacó que la Secretaría de Bienestar, junto con Servidores de la nación, realiza un Censo de Viviendas Afectadas para entregar apoyos directos a las personas perjudicadas.

Respecto a la Reconstrucción, Sheinbaum detalló que se trabaja en caminos, puentes, desazolve de ríos, viviendas, clínicas, escuelas y plantas de tratamiento, además de la infraestructura productiva de las comunidades impactadas.

El cuarto eje, Fortalecimiento del sistema de pronóstico y alertamiento, contempla el refuerzo del Comité Científico de pronóstico y riesgo, la actualización de los Atlas de Riesgo estatales y municipales, y el desarrollo de un sistema digital de alertamiento meteorológico que permita enviar avisos directamente a las comunidades, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Sheinbaum reiteró que el Gobierno mantiene presencia permanente en las zonas afectadas y que se seguirá informando sobre los avances de atención y reconstrucción en los próximos días.