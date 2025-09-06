GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum acudió a Aguascalientes. Foto: Gobierno de México

En Aguascalientes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un acto de rendición de cuentas ante unas 15 mil personas, como parte de su cuarta gira nacional. Subrayó que gobernar implica estar cerca de la población y escuchar directamente sus necesidades.

“Decidí ir a todos los estados de la República a informar, porque gobernar es rendir cuentas. No se puede gobernar lejos del pueblo, hay que gobernar cerca de la gente”, afirmó la mandataria desde el evento.

Sheinbaum recordó que el actual gobierno se distingue por priorizar a la mayoría y no a unos cuantos. “Durante muchos años hubo gobiernos que gobernaban para una minoría. Nosotros queremos ser un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, señaló.

Programas sociales en Aguascalientes

De acuerdo con el informe, en la entidad 156 mil 756 personas adultas mayores reciben la Pensión para el Bienestar y 13 mil 954 personas con discapacidad cuentan con apoyo económico. Además, 5 mil 146 jóvenes forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras que 3 mil 455 reciben la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Se suman 9 mil 592 familias beneficiadas con becas para educación básica, 7 mil 107 productoras y productores apoyados con el programa Producción para el Bienestar, y 6 mil 606 agricultores con fertilizantes gratuitos. La estrategia La Escuela es Nuestra incluye a 305 primarias y secundarias y 42 preparatorias.

Entre los nuevos programas, 31 mil 962 mujeres ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar, y todas las y los estudiantes de secundaria cuentan con la Beca Rita Cetina Gutiérrez. También comenzaron las visitas médicas de 20 mil trabajadores de la salud con la estrategia Salud Casa por Casa.

Obras y proyectos anunciados

La presidenta anunció que este año, con el programa Vivienda para el Bienestar, se construirán 2 mil 450 viviendas para personas sin seguridad social, además de 20 mil más a través del Infonavit. Asimismo, 118 mil 300 acreditados han sido beneficiados con la condonación parcial de créditos de vivienda.

En materia de infraestructura, destacó la repavimentación de todas las carreteras federales en la entidad, la tecnificación del Distrito de Riego 001, la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), un nuevo Hospital General de Traumatología en Pabellón de Arteaga, el Hospital General Regional El Chiflido, y la ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 6 en Jesús María.

También se contemplan una nueva unidad de hemodiálisis, nueve Centros LIBRE para mujeres y la apertura de más preparatorias en la entidad.

