Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció a las mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que confeccionaron la banda presidencial que portará en la ceremonia del 215 aniversario del Grito de Independencia.

En un mensaje en redes sociales, la mandataria calificó como “un verdadero honor y privilegio” portar este símbolo patrio y difundió un video que muestra el meticuloso proceso de elaboración, realizado en las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena, ubicadas en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Proceso artesanal de 10 días

La confección de la banda presidencial requiere 10 días de trabajo especializado. Desde 2018, por instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, esta tarea es responsabilidad de la Sedena y se realiza cada año.

El primer día se cortan tres piezas de raso americano verde, blanco y rojo. Los lienzos se unen con hilo de poliéster y se planchan de manera constante para mantener forma y calidad.

Después se colocan las medidas para bordar el escudo nacional, cuyos detalles —pecho, lomo y cola del águila— se realzan a mano con tres tipos de hilos canutillo en tonos oro y plata, labor que toma 32 horas.

Medidas exactas para la presidenta Sheinbaum

Una vez terminado el bordado, se coloca la parte trasera de la banda y se borda el nombre de la presidenta. Con un maniquí de las medidas exactas de Claudia Sheinbaum se verifica la caída de la tela antes de añadir el fleco canelón con hilos verde, blanco y rojo.

Finalmente, la banda se resguarda en una caja de madera y cristal. Las Fuerzas Armadas son las encargadas de trasladarla a Palacio Nacional para su entrega oficial.

