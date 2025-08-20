Sheinbaum prevé reunirse con Marco Rubio para cerrar Acuerdo de Seguridad

GENERANDO AUDIO...

Fotos: AFP / Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este miércoles 20 de agosto la posibilidad de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el objetivo de cerrar el Acuerdo de Seguridad bilateral. El encuentro aún no está confirmado.

La mandataria fue cuestionada durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde aseguró que, de concretarse, la reunión con Rubio se daría dentro de la agenda de alto nivel que sostiene México con Estados Unidos.

Sheinbaum no planea giras internacionales hasta diciembre

La presidenta descartó realizar viajes al extranjero durante lo que resta del año. “De las salidas, no pienso salir de aquí a diciembre”, respondió.

En contraste, subrayó que México recibirá a Mark Carney, primer ministro de Canadá, y a Emmanuel Macron, presidente de Francia, además de secretarios de Estado de Brasil y otras delegaciones internacionales.

No contempla asistir a la ONU

Sheinbaum también confirmó que no está considerando asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre, por lo que su agenda diplomática se concentrará en los encuentros programados dentro del país.

En la mira: Acuerdo de Seguridad con EU

Cuestionada directamente sobre el tema, Sheinbaum respondió que la reunión con Marco Rubio es “probable” y que su objetivo sería cerrar el Acuerdo de Seguridad con Estados Unidos.