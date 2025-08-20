GENERANDO AUDIO...

Genaro Lozano es la propuesta de Sheinbaum como embajador. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso a Genaro Lozano Valencia como embajador de México en Italia, con concurrencia ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. La propuesta fue enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su análisis.

De acuerdo con el oficio turnado por la mandataria, Lozano deberá comparecer este miércoles 20 de agosto en una sesión extraordinaria que se llevará a cabo en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl.

El escrito se encuentra en revisión en comisiones y se espera que su dictamen sea presentado en los próximos días.

¿Quién es Genaro Lozano?

Lozano es politólogo, académico y activista, reconocido por su defensa de los derechos humanos y los derechos de los animales, así como por su participación en movimientos sociales. Actualmente, es profesor de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, en el área de Estudios Internacionales y Ciencias Sociales y Políticas.

Cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM y más tarde la maestría y el doctorado en Ciencia Política en The New School for Social Research, en Nueva York.

En su trayectoria destaca haber sido vocero del movimiento Yo Soy 132 en 2012, su papel como moderador en debates presidenciales y su inclusión en la lista de los 10 líderes de opinión más influyentes de México por la revista Forbes en 2013.

Sheinbaum propone también a embajador de Indonesia

En el mismo paquete de designaciones, la presidenta Sheinbaum propuso a Francisco de la Torre Galindo como embajador de México en Indonesia, cargo que también deberá ser ratificado en las próximas semanas.

