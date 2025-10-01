Sheinbaum propone eliminar fuero a diputados y senadores en 2026

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles 1 de octubre que impulsará la eliminación del fuero constitucional para legisladores, como parte de la próxima reforma electoral que el Gobierno prevé enviar al Congreso en febrero de 2026.

“La presidenta no tiene fuero, eso es del pasado. Entonces, tampoco los diputados ni senadores deberían tenerlo”, declaró en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, donde subrayó que la medida busca acabar con privilegios políticos y reforzar la rendición de cuentas.

Sheinbaum va por legisladores sin fuero

Sheinbaum adelantó que enviará sus planteamientos por escrito a la comisión presidencial que trabaja en la reforma. La propuesta forma parte de un paquete más amplio de cambios en materia política y electoral que será discutido en el próximo periodo legislativo.

La mandataria federal destacó que el fuero ha servido históricamente como escudo de impunidad, y su eliminación representaría un paso hacia una vida pública más transparente y equitativa.

Reforma electoral y fin de privilegios políticos

De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo central es que los legisladores estén sujetos a las mismas reglas que cualquier ciudadano. “¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado”, insistió.

El fuero constitucional ha sido tema de debate en México durante décadas, ya que, aunque originalmente fue creado para proteger la labor de los representantes populares, en la práctica ha sido señalado como una figura que impide que los funcionarios enfrenten responsabilidades legales.

Debate político en puerta

La propuesta será incluida en el paquete de reformas que el Ejecutivo presentará ante el Congreso en 2026, y se anticipa que genere un amplio debate entre las distintas fuerzas políticas.

Sheinbaum aseguró que su gobierno está decidido a profundizar en la transformación de las instituciones democráticas y que el retiro de privilegios, como el fuero, es parte de ese proceso.