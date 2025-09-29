GENERANDO AUDIO...

Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se han detectado irregularidades en notarías, donde algunos notarios otorgaron escrituras de manera ilegal, lo que ha abierto la posibilidad de modificar la Ley del Notariado. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que estas irregularidades se han presentado en distintas entidades del país y han sido documentadas por la Consejería Jurídica.

Casos de notarios que otorgaron escrituras ilegales

Sheinbaum Pardo detalló que, durante sus giras por México, recibió denuncias de ciudadanos sobre propiedades registradas de manera ilegal.

“Hay algunos casos que tiene Consejería Jurídica de irregularidades en notarios que dieron escrituras que no correspondían”, indicó la titular del Ejecutivo.

Estos casos incluyen denuncias de despojo de terrenos y escrituras otorgadas a personas que no eran propietarias originales.

Posible revisión de la Ley del Notariado

La presidenta señaló que ante estas irregularidades, se debe revisar si es necesario realizar cambios en la Ley del Notariado. La intención es garantizar que la función de los notarios se realice conforme a la legalidad y prevenir escrituras ilegales que puedan afectar a los ciudadanos.

Denuncias ciudadanas y seguimiento legal

Las denuncias sobre escrituras ilegales han surgido principalmente durante viajes de Sheinbaum Pardo a distintos estados, donde personas han reportado irregularidades en la escrituración de sus terrenos. La Consejería Jurídica del gobierno federal mantiene un seguimiento de estos casos para determinar posibles acciones legales y reformas normativas.

Revisión de irregularidades en notarías a nivel nacional

La titular del Ejecutivo enfatizó que se han detectado casos no solo en la Ciudad de México sino en otras entidades, involucrando a notarios locales. La revisión de estas irregularidades busca fortalecer la transparencia en el registro de propiedades y prevenir conflictos legales entre ciudadanos y autoridades notariales.

