Sheinbaum reacciona a crematorios clandestinos en Teuchitlán, Jalisco; FGR podría atraer el caso

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “terrible” el descubrimiento de crematorios clandestinos y narco campamentos en Teuchitlán, Jalisco. Señaló que se llevará a cabo una investigación para determinar lo ocurrido en los predios.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) evalúa la posibilidad de atraer el caso. Además, dijo que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, mantiene comunicación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre la situación.

“Obviamente, es terrible, ahora corresponde al Gabinete de Seguridad, a las Fiscalías, en su momento a los tribunales o al Poder Judicial, pues investigar y ver, en particular en este caso que ya se había hecho entiendo un primer, no sé si fue cateo exactamente, la Fiscalía estatal, por qué después no resguardaron el lugar”, comentó Sheinbaum.