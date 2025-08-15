Sheinbaum rechaza intervencionismo por despliegue de buques de EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro y AFP

La presidenta, Claudia Sheinbaum, rechazó este viernes cualquier forma de “intervencionismo” al ser consultada sobre el despliegue de buques de Estados Unidos en el Caribe, y aclaró que la maniobra es “en aguas internacionales”.

Motivos del despliegue estadounidense

Según medios estadounidenses, Estados Unidos buscaría combatir con esta decisión al narcotráfico y presionar al gobierno venezolano.

Postura de México ante la operación

Sobre este despliegue, “nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos. No solamente en el caso de México, sino el caso de todos los países de América y el Caribe”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

“Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo”, reiteró Sheinbaum, quien está en la ciudad de Chetumal (sureste), fronteriza con Belice.

Respuesta a declaraciones de Donald Trump

La mandataria fue interrogada, por otro lado, sobre declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en el sentido de que México y Canadá hacen lo que Washington les pide.

“El presidente Trump tiene una forma de hablar, pero el único que manda en México es el pueblo, así de sencillo y así de importante”, dijo.

Agenda internacional de la presidenta

Estados Unidos ya ha realizado despliegues cerca de la frontera marítima con México, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá este viernes con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, John Briceño.

