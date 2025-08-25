Sheinbaum rechaza regalo de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero: VIDEO

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este domingo un regalo que le obsequió Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero.

La acción, que rápidamente se está viralizando, demuestra la nula relación que tiene la mandataria federal con quien bajo su administración sucedió la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa.

Sheinbaum rechaza regalo de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero

Durante su gira en el estado de Guerrero, la titular del Ejecutivo no aceptó un obsequio que supuestamente le habría enviado el exgobernador Ángel Aguirre Rivero.

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede observar el momento exacto en el que una mujer le hace entrega de un regalo, mismo que la presidenta recibió. Sin embargo, al escuchar el nombre de la persona que lo envió, optó por rechazar el presento y lo devolvió.

“Uy, no mi amor, gracias”, dijo la mandataria federal a la mujer que le entregó el regalo y, posteriormente, agregó: “Mándele saludos, pero dile que no, no recibo regalos de ellos”.

El incidente ocurrió mientras la mandataria bajaba de su camioneta para saludar a mujeres artesanas del municipio de Ometepec, dentro de una gira por la Costa Chica de Guerrero.

