Sheinbaum reconoce a Banxico en su Centenario y lanza retos al sistema financiero

Foto: especial

El Banco de México (Banxico) celebró este 25 de agosto de 2025 su 100 aniversario con un evento en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), donde la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el papel del banco central para mantener la estabilidad económica en medio de un entorno internacional complejo.

La mandataria señaló que, frente a las nuevas políticas arancelarias del gobierno de Estados Unidos, Banxico ha contribuido a proteger el ingreso de las familias mexicanas y generar condiciones para el desarrollo productivo.

Banxico: 100 años como pilar económico

Sheinbaum felicitó al sistema financiero nacional por llegar a un siglo de existencia con un banco central que ha logrado mantener inflación controlada, una moneda fuerte y un sistema robusto.

En su discurso, lanzó retos al sector financiero, a los reguladores y al propio gobierno federal, como acercar el crédito, impulsar la banca digital y fortalecer el crecimiento con justicia. “Garantizar estabilidad y baja inflación, pero también más productividad, menos pobreza y reducción de la desigualdad”, expresó.

Credibilidad y confianza, ejes de Banxico

La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, subrayó que la institución es un pilar de estabilidad y desarrollo. Destacó que sus mayores fortalezas son la credibilidad y la confianza construidas durante un siglo con base en la capacidad, el compromiso y la honestidad.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, reconoció la autonomía del banco central y pidió que continúe asesorando al gobierno federal en temas económicos. Señaló que su voz técnica es clave para diseñar políticas públicas en un escenario de creciente complejidad.

Durante la ceremonia, se develó una placa conmemorativa en honor al centenario de Banxico, reafirmando el papel del instituto central como garante de la estabilidad de precios y como actor fundamental en la economía mexicana.